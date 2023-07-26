Burdur'da 39 araç trafikten men edildi



Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından ışık donanımı ve kullanımı ile tarım araçları ve mevsimlik yarım işçileri taşıyan araçlara yönelik 19-20 Temmuz 2023 tarihlerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde bin 480 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler esnasında 10 araca/sürücüsüne ışık donanımı bozuk ve teknik şartlara aykırı olan araç kullanmaktan, 11 araca/sürücüsüne zorunlu trafik sigortasını yaptırmamaktan, 26 araca/sürücüsüne muayene yaptırmamaktan, 19 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı. Toplam 66 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak, 39 araç trafikten men edildi.