Burdur’da 5 firari yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-21 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 80 asayiş olayında 57 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 20 bin 370 şahıs sorgulamasından 22 aranan şahıs, 12 bin 352 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkların tarafından “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçundan 1 yıl, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere hakkında toplam 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T isimli şüpheli şahıs, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şüpheli şahıs, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şüpheli şahıs, “icbar suretiyle irtikap” suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şüpheli şahıs, “hırsızlık” suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şüpheli şahıs, yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.