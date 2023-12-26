Burdur'da araması olan 12 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Burdur'da araması olan 12 şahıs yakalandı
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında araması bulunan 12 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 36 olayda 55 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Burdur genelinde yapılan 24 bin 647 şahsa yapılan kimlik kontrolleri kapsamında 78 aranan şahıs yakalanırken, 14 bin 542 araç sorgulamasında 3 yakalama kaydı bulunan araç tespit edildi.

aw106869-02.jpgBurdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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