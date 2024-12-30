Burdur'da beslediği dana yaşlı adamın eceli oldu

Geçtiğimiz Cuma günü, Burdur'un merkeze bağlı İlyas köyünde bulunan ahırında hayvanlarını besleyen Ali İhsan Kutlu, bir anda agresifleşen dananın saldırısına uğradı.

Olayı fark eden komşuları, Kutlu'yu kurtarmak için hemen müdahale etmeye çalıştı. Ancak dananın şiddetli saldırısı nedeniyle komşuları başarılı olamayınca, durumu kontrol altına almak için av tüfeğiyle müdahale edildi.

Komşular, tüfekle danayı ayaklarından vurarak yaraladı ve böylece saldırıyı durdurmayı başardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde, Ali İhsan Kutlu'nun kaburgalarının kırıldığı ve akciğerlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Durumu kritik olan Kutlu, tedavi için Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde 3 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulan Ali İhsan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi ve köy halkı büyük üzüntü yaşarken, olayın ardından jandarma ekipleri de inceleme başlattı.