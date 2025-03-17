Burdur’da bir koyun tek seferde 4 erkek kuzu doğurdu

Burdur merkeze bağlı Halıcılar köyünde besicilik yapan Kemal Evcil'e ait bir koyun, 12 Mart tarihinde tek batında 4 erkek kuzu dünyaya getirdi.

Bu tür doğumların oldukça nadir olduğunu belirten Evcil, kuzuların sağlıklı olduğunu ve annelerinin onları başarılı bir şekilde beslediğini söyledi.

Kemal Evcil'in koyununun 4 sağlıklı erkek kuzu doğurması, bölgedeki diğer çiftçiler arasında büyük bir heyecana neden oldu. Genellikle koyunlar 2 veya 3 yavru doğururken, 4 kuzu dünyaya getiren koyun, hayvancılıkla ilgilenenler için önemli bir olay oldu.

Evcil, hayvancılık yapan çiftçilerin bu tür olaylardan ilham alarak sektörlerine daha fazla özen göstereceğini ifade etti.

Koyunundan 4 erkek kuzu doğması, Halıcılar köyünde besicilik yapan çiftçiler için örnek teşkil ederken, kuzuların sağlıklı büyümesi bekleniyor.