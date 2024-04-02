Burdur’da bir terör örgütü üyesi tutuklandı

Burdur’un Tefenni ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan A.A. isimli Suriye uyruklu şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.A. isimli kişi, emniyetteki işlemlerinin sonrasında sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı ve Burdur YGC İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yapılan sanal incelemelerde ise, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 internet sitesi erişime kapatıldı.