Burdur’da büyük çaplı yangın

Ağlasun ilçesinde bulunan Mamak köyünde yangın meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre köyde yaşayan bir çiftçiye ait samanlıkta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek içerisinde biçerdöver ve traktörün bulunduğu depoya ardından da 3 katlı binaya ulaştı.

Çıkan yangını gören ev sahibi durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri intikal etti.

Yangın yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında biçerdöver, traktör, bir miktar saman, depolar ve evin teras katı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.