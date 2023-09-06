Burdur’da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Burdur'da bir fabrikanın çatısını tamir etmek isterken düşen işçi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Burdur’da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Olay, Kışla Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan makine fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan OSB'de bulunan bir fabrikanın çatı tamiratını yapmak için gelen Afganistan uyruklu Ghulam Ali J.(39) çatıştığı esnada 9 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

aw024685-02.jpgÇalışanların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan Ghulam Ali J., Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw024685-03.jpgHastanede yoğun bakıma kaldırılan Ghulam Ali J.’de kaburga ve boyun kırığının olduğu, akciğer ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

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