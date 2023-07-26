Burdur’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Burdur’da 2023 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, vali Ali Arslantaş başkanlığında yapıldı.

KAYNAK: İHA
Burdur’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı


İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Vali Arslantaş, 2023 yılında yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin, verimli, başarılı ve hayırlı olmasını diledi.

Toplantının devamında Vali Arslantaş, bölge müdürlerinden başlayarak yatırımcı kurumların yöneticilerine sunumlarını yapmak üzere söz verdi.

Her sunumun ardından hazıruna söz verilerek, koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü, karara bağlandı.
Vali Arslantaş yaptığı konuşmanın devamında,

"Yatırımcı kamu kuruluşlarımızın 2023 yılında bir kısmı yıllara sari olmak üzere il genelinde toplam 362 adet proje yürütülmektedir. 2023 yılı programında olan 362 projenin toplam bedeli 14 milyar 203,6 milyon TL'dir.

Önceki yıllarda bu projelere yapılan harcama 1 milyar 106 milyon TL olup, 2023 yılında 362 projeye 5 milyar 800 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Bu ödeneğin 933 milyon TL’si harcanmıştır.

Yerel yönetim yatırımlarımızda ise proje sayısı 39 adet olup proje bedelleri toplamı 276,7 milyon TL, 2023 yılında 39 projeye ayrılan ödenek ise 131,6 milyon TL dir. 2023 yılında bu ödeneğin 51,6 milyon TL’si harcanmıştır" dedi.

Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
Beykoz yangını hakkındaki son dakika gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül verdi Güncel
Beykoz yangını hakkındaki son dakika gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül verdi
Şehit Cinkara son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Şehit Cinkara son yolculuğuna uğurlandı
Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor. Dzeko ve Szymanski sahnede Spor
Kadıköy'de gol yağmuru devam ediyor. Dzeko ve Szymanski sahnede
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam hazırlığı. Tüm gözler UKOME toplantısında Güncel
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam hazırlığı. Tüm gözler UKOME toplantısında
Meksika’da göktaşı şovu, geceyi aydınlattı Dünya
Meksika’da göktaşı şovu, geceyi aydınlattı
Burdur'da 39 araç trafikten men edildi Güncel
Burdur'da 39 araç trafikten men edildi