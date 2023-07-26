Burdur’da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı



İl Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Vali Arslantaş, 2023 yılında yapılan ve yapılacak olan hizmetlerin, verimli, başarılı ve hayırlı olmasını diledi.

Toplantının devamında Vali Arslantaş, bölge müdürlerinden başlayarak yatırımcı kurumların yöneticilerine sunumlarını yapmak üzere söz verdi.

Her sunumun ardından hazıruna söz verilerek, koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü, karara bağlandı.

Vali Arslantaş yaptığı konuşmanın devamında,

"Yatırımcı kamu kuruluşlarımızın 2023 yılında bir kısmı yıllara sari olmak üzere il genelinde toplam 362 adet proje yürütülmektedir. 2023 yılı programında olan 362 projenin toplam bedeli 14 milyar 203,6 milyon TL'dir.

Önceki yıllarda bu projelere yapılan harcama 1 milyar 106 milyon TL olup, 2023 yılında 362 projeye 5 milyar 800 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Bu ödeneğin 933 milyon TL’si harcanmıştır.

Yerel yönetim yatırımlarımızda ise proje sayısı 39 adet olup proje bedelleri toplamı 276,7 milyon TL, 2023 yılında 39 projeye ayrılan ödenek ise 131,6 milyon TL dir. 2023 yılında bu ödeneğin 51,6 milyon TL’si harcanmıştır" dedi.