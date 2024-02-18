Burdur’da köpek dövüştüren şahıslara ceza yağdı

Burdur’da 18 Aralık günü merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yaptırılacağına dair gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 2’si organizatör, 8'i köpek sahibi, 12'si seyirci olmak üzere 22 şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan incelemeler neticesinde, dövüşle ilgisi bulunanlara toplam 142 bin 868 TL idari para cezası uygulandı. Dövüştürülen 11 köpek ise hayvan barınağına gönderildi.

Olay yerinde yer alan 9 araç ise muhafaza altına alındı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.