Burdur'da milyonluk tefecilik operasyonu

Kaynak: İHA
Burdur'da milyonluk tefecilik operasyonu
Burdur’da tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahıs milyonluk senetlerle yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak planlı çalışmalar neticesinde tefeciye para kaptıran 27 mağdur belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla olayın şüphelisi M.Y. isimli şahıs yakayı ele verdi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu, 1 adet alacaklara ilişkin ajanda,&nbsp;10 adet &nbsp;boş senet, 42 adet 1 milyon 71 bin TL değerinde senet, 5 adet imzalı boş senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi, 10 adet üzerinde isim ve miktar yazılı 747 bin TL borç verilen şahıslara ilişkin isim listesi ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanarak, Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

aw141855-01.jpg

aw141855-02.jpg

Son Haberler
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş Gündem
Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı Ekonomi
Yemeksepeti’nin Gel Al hizmeti ilk yılını başarıyla tamamladı
Fasulye Diblesi Tarifi Yerel Haberler
Fasulye Diblesi Tarifi
Afganistan'da toplu mezar bulundu Dünya
Afganistan'da toplu mezar bulundu
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı Spor
Beşiktaş transferi duyurdu. Topuzovic imzayı attı
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması Sağlık
Bakan Koca'dan Erzincan açıklaması
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli Gündem
Gökçeada ile Bozcaada feribot seferlerine ‘fırtına’ engeli