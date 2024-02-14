Burdur'da milyonluk tefecilik operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak planlı çalışmalar neticesinde tefeciye para kaptıran 27 mağdur belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla olayın şüphelisi M.Y. isimli şahıs yakayı ele verdi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu, 1 adet alacaklara ilişkin ajanda, 10 adet boş senet, 42 adet 1 milyon 71 bin TL değerinde senet, 5 adet imzalı boş senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi, 10 adet üzerinde isim ve miktar yazılı 747 bin TL borç verilen şahıslara ilişkin isim listesi ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanarak, Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.