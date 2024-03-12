Burdur’da TIR sürücüsünün feci ölümü!

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan bir mermer ocağında çalışan tır şoförü Mehmet Saray, üzerine mermer bloğu düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Saray'a ilk müdahale burada yapıldı.

Müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Saray, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saray’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.