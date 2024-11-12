Burdur'daki trafik kazasında üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında, üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.