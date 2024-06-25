Burger King ve Starbucks baskınının arkasından kimler çıktı

Saldırıyla ilgili Hüda-Par Diyarbakır İl Örgütü işaret edildi. HÜDA-Par’dan yapılan açıklamada ise “Partimizin adını bu olaya karıştırmak isteyenler kötü ve art niyetlidir” denildi.

HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Dün gece Diyarbakır Starbucks şubesinde yaşanan hadisede HÜDA PAR'ın adını zikredenler ve partimizin adını bu olaya karıştırmak isteyenler kötü ve art niyetlidir. Bu olayla hiçbir ilişkimiz yoktur."

HÜDA-PAR'A YAKIN DERNEK ÜSTLENDİ

Pek çok kesimden tepki alan eylemleri Hüda-Par "Bizimle ilgisi yok" diyerek üstlenmese de partiyle ortak kurucu ve üye tabanına sahip olan Mustazaflar Cemiyeti adlı dernek bugün yayınladığı bir basın açıklamasıyla eylemleri sahiplendi. Dernek açıklamasında eylemler için "hayat tarzına müdahale değil, soykırımcılara karşı bir tepki" tanımlaması yaptı.