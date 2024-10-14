Burkina Faso tarihi başarıya imza attı

Burkina Faso, ilk kez Afrika Uluslar Kupası’na katılma hakkı kazandı. Johannesburg’da oynanan maçta Bertrand Traore’nin golüyle Burundi’yi 2-0 yenen Burkina Faso, Fas’ta düzenlenecek 2025 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmaya hak kazandı. Bir önceki turda da Burundi’yi 4-1 mağlup eden Burkina Faso, bu başarıyı üst üste aldığı iki galibiyetle elde etti. Maçlar, Burkina Faso’nun uluslararası standartlara uygun stadyumlarının olmaması nedeniyle Fildişi Sahilleri’nde oynandı.

BRAMA TRAORE YÖNETİMİNDE BÜYÜK ÇIKIŞ

Fransız teknik direktör Hubert Velud’un görevden alınmasından sonra göreve gelen Brama Traore, Burkina Faso’yu başarılı bir şekilde 2025 finallerine taşıdı. Takım, eleme gruplarında Malavi'yi mağlup edip Senegal ile berabere kalırken, Burundi’ye karşı iki önemli galibiyet aldı. Burkina Faso, 2024 Afrika Uluslar Kupası’nda hayal kırıklığı yaşasa da, etkileyici geri dönüşüyle tarih yazdı.