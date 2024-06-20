Burnu kırılan Mbappe'nin son hali ortaya çıktı

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024’te heyecan devam ediyor.

D Grubu’nda kritik bir mücadeleye sahne olan maçta, Fransa, Avusturya’yı tek golle geçerek gruplarda iddiasını sürdürmüştü. Ancak maçın son anları, Fransız yıldız Kylian Mbappe için endişe verici bir sakatlıkla sonuçlanmıştı.

Maçın bitimine kısa bir süre kala burnundan ciddi bir darbe alan ve acı içinde kenara doğru yönelen Mbappe’nin durumu, tüm Fransa’yı ve futbolseverleri tedirgin etmişti. İlk belirlemelere göre burnunun kırıldığı ve ameliyat masasına yatacağı yönünde haberler vardı.

Ancak bugün yapılan resmi açıklamayla, genç yıldızın durumunun beklenenden daha iyi olduğu ve özel bir maske ile antrenmanlara döndüğü belirtildi. Mbappe’nin bu hızlı iyileşmesi ve sahalara dönüşü, takım arkadaşlarını ve taraftarları sevince boğdu.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Kylian daha iyi durumda. Yarına hazır olacaktır" ifadesini kullandı.