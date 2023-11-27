Burnumuzun dibinde ve çok yararlı

Soğan, yemeklerin lezzetine lezzet katmasıyla bilinir. İçeriğindeki A, C, K, E vitaminleri ve lifler sayesinde sağlık için çok faydalı bir besindir. Aynı zamanda yüksek antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklığı güçlendirir ve daha birçok konuda fayda sağlar. Yeşil soğanın faydaları merak edilen konular arasında yer almakta...

Antibakteriyel özellikleri sayesinde bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmada yardımcı özellikleri vardır.

Mide zarının korunmasında önemlidir. Midedeki bakterilerle savaşmada yardımcı özellikleri vardır. Bu sayede ülser gibi hastalıklarını oluşumunu engeller.

Akciğerle ilgili hastalıklara iyi gelir. Astım, bronşit gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmede etkilidir. Ayrıca öksürüğe de iyi gelir.

İdrar söktürücüdür. Bu sayede vücudu toksinlerden arındırır.

Antiviral özellikleri sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkları önler ve bu hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur.

İştah açıcı besinler arasındadır.

Burun tıkanıklığına iyi gelir.

Böbrekler için faydalıdır. Taş ve kum döken kişilerin şikâyetlerini azaltır.

Cinsel gücü artırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

Kalp ve damar sağlığı için önemlidir. Kan basıncını düzenler ve yüksek tansiyonun önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda damar sertliği oluşumunun önüne geçer.

İçeriğindeki yüksek miktarda C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

A vitamini içeriği nedeniyle göz sağlığı için önemli bir besindir. Göz sağlığının korunmasında etkilidir.

GEBELİKTE YEŞİL SOĞAN



Sağlık için çok faydalı besinler arasında yer alan yeşil soğanın gebelikte tüketimi anne adayları tarafından merak konusu olmaktadır. Anne adayları hamilelikleri süresince yeşil soğan tüketip tüketemeyeceklerini ve yeşil soğanın nelere iyi geleceğini merak etmektedir. Hamilelikte yeşil soğan tüketimi oldukça faydalıdır ama tabii ki fazla miktarlarda tüketiminden kaçınılmalıdır. Yeşil soğan tüketimi içeriğindeki vitaminler nedeniyle bağışıklığı güçlendirerek anne ve bebek sağlığına olumlu etkilerde bulunur.

ZARARLARI NELER?

Yeşil soğan birçok açıdan çok faydalı bir besin olsa da bazen, bazı kişiler için zararlı hale gelebilmektedir. Özellikle üzerindeki zarı hassas mideye sahip bireylerde mide sorunlarına, ağrı ve yanmalarına neden olabilir. Yine hassas sindirim sistemine sahip kişilerde gaz problemlerine ve hazımsızlığa neden olabilmektedir. Bu da kişilerde rahatsızlık oluşturabilir. Bu nedenle bu birçok derde deva, şifa kaynağı besini tüketirken dikkatli olmakta fayda vardır.