Büro Emekçileri Sendikası'ndan açlık sınırı açıklaması

Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Özer Avanaş açıkladı. Avanaş, 4 kişilik memur ailesinin açlık sınırının 25 bin 374 liraya dayandığını söyledi. Sendika Başkanına göre yoksulluk sınırının ise 70 bin 253 lira.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının arttığını söyledi. Avanaş'a göre yoksulluk sınırı 70 bin 253 TL .

BES- AR’ın sonuçlarına göre kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte yaşam maliyeti 30 bin 715 lira

Açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edildiklerini belirten Özer Avanaş, "bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; bizler sizlerle hiçbir zaman aynı gemide olmadık, olamadık. Çünkü biliyoruz ki sizlerin karlılığı ne zaman düşse, hep aynı gerekçelerle bizleri ve toplumun yoksul kesimlerini seferberlik edasıyla fedakarlığa davet ediyorsunuz, ancak her kriz sonrasında sizler daha fazla servete kavuşuyorsunuz” dedi.