Ata Demirer'den gençlerin dinlediği şarkılar üzerinden ilginç tespit

Özellikle son zamanlarda gençler arasında yükselen 'elektronik arabesk' tutkusunu fark eden oyuncu ve senarist Ata Demirer, müzikle de yakından ilgilenen biri olarak yapılan bu tercihe dair ilginç bir tespitte bulundu.

Türkiye'de 80'li yıllarda yükselen arabesk müzik trendinin etkisinin farklı bir formda halen devam ettiğinin altını çizen Ata Demirer, gençlerin 'elektronik arabesk' tutkularına dikkat çekti.

Arabeskin acılı tonlarının gençlerde de karşılık bulduğunu söyleyen Demirer, yaşantımızı da arabeske benzetti ve şu paylaşımı yaptı:

"Gençlerin çok sevdiği şarkılara bakıyorum neredeyse hepsi “elektronik arabesk “ Yaşantımız gibi diyebilir miyiz?"