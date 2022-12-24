24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ata Demirer'den gençlerin dinlediği şarkılar üzerinden ilginç tespit

Ata Demirer'den gençlerin dinlediği şarkılar üzerinden ilginç tespit

Yeni yılın ilk günlerinde Bursa Bülbülü adlı filmini dijital bir platform üzerinden sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Ata Demirer, gençlerin dinlediği şarkılar üzerinden ilginç bir tespitte bulundu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 21:40
Takip Et

Bursa Bülbülü filmini çıkarmaya hazırlanan Ata Demirerden çarpıcı tespit

Ata Demirer'den gençlerin dinlediği şarkılar üzerinden ilginç tespit
+
Aa
-

Özellikle son zamanlarda gençler arasında yükselen 'elektronik arabesk' tutkusunu fark eden oyuncu ve senarist Ata Demirer, müzikle de yakından ilgilenen biri olarak yapılan bu tercihe dair ilginç bir tespitte bulundu. 

Türkiye'de 80'li yıllarda yükselen arabesk müzik trendinin etkisinin farklı bir formda halen devam ettiğinin altını çizen Ata Demirer, gençlerin 'elektronik arabesk' tutkularına dikkat çekti.

Arabeskin acılı tonlarının gençlerde de karşılık bulduğunu söyleyen Demirer, yaşantımızı da arabeske benzetti ve şu paylaşımı yaptı:

"Gençlerin çok sevdiği şarkılara bakıyorum neredeyse hepsi “elektronik arabesk “ Yaşantımız gibi diyebilir miyiz?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
2
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
3
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
5
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
6
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
7
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
﻿Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
﻿Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
﻿Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
﻿Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
﻿Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
﻿Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
﻿18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
﻿18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
﻿18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.