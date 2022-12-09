﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Gemtaş, bünyesinde inşaat teknikeri, çöp tasnif edici ve şoför olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Affa uğramış dahi olsa devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak
Askerlikle ilişiği bulunmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
7 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Güvenlik soruşturma arşiv formu
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