﻿Bursa Gemtaş 3 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bursa Gemtaş, bünyesinde inşaat teknikeri, çöp tasnif edici ve şoför olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış dahi olsa devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

7 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Güvenlik soruşturma arşiv formu