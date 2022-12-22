﻿Bursa Gürsu SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayınlanan ilana göre; Bursa Gürsu Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV), koordinatör olmaküzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.



MÜRACATKOŞULLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş 40 yaşını doldurmamış olmak.

d) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

e)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

t) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

g) Üniversitelerin lisans eğitimi veren Eğitim Fakültelerinden, Formasyon almış olmak şartıyla Fen-Edebiyat Fakültelerinden, Psikoloji, Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk gelişimi, Sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmuş olmak.

h) En az 3 sinifi ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak.

1) lyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b.) kullanabiliyor olmak ve gerekli bilgisayar sertifikasına sahip olmak

1) İşe alım sürecinde geçerli olan 2021 ve 2022 Yıllan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak.

BAŞVURUİÇİNGEREKLİBELGELER

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Adli Sicil Belgesi

Sağlık Kurulu Raporu

KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Ash veya Onaylı Ömeği

Bilgisayar Sertifikası

Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Adres Raporu

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

Ehliyet Fotokopisi

Özgeçmiş