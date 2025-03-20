Bursa Osmangazi'de tarihi surlarda riskli bina yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa Osmangazi'de tarihi surlarda riskli bina yıkıldı

Bursa Osmangazi’de tarihi surları tehdit eden riskli binaların yıkımına devam ediliyor.

Bursa'nın yaklaşık 2300 yıllık geçmişi olan tarihi surlarını ortaya çıkartmak ve riskli yapılardan kurtarmak için çalışan Osmangazi Belediyesi, tarihi surları tehdit eden riskli binaları yıkarak tarihi yapıları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kavaklı Mahallesinde tarihi surları tehdit eden 3 katlı bina yıkılarak tarihi surların korunması sağlandı. Yıkımın ardından tarihi alanlar gün yüzüne çıkarken daha görünür olması sağlandı. Yıkımı takip eden vatandaşlar Bursa'nın tarihini koruyarak güzelliklerini ortaya çıkartan çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Bursa Osmangazi'de riskli bina yıkıldı

Bursa Osmangazi'de riskli bina yıkıldı

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