Bursa sınırındaki orman yangını söndürüldü

Tavşanlı ilçesi Artıranlar köyü yakınında Eski Küplü Kulesi mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale, arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 23.00 sıralarında Tavşanlı'nın Artıranlar köyü yakınlarında çıkan orman yangınını gören vatandaşlar 112 Acil servisi aradı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tavşanlı ve Domaniç orman işletmelerine ait ilk müdahale araçları ve arazözler bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanında etkili olan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel, 17 arazöz, 7 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.

Yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.