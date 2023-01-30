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Bir ilde 11 yılda 13 bin kişi sigarayı bıraktı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz açıklamalarda bulunarak 11 yılda 13 bin kişinin sigarayı bıraktığını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:47
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Bursa’da 13 bin kişi sigarayı bıraktı

Bir ilde 11 yılda 13 bin kişi sigarayı bıraktı
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İHA’nın haberine göre, Bursa'da sigara bağımlılığına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bilimsel geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılması halinde tütün bağımlılığından kurtulmanın mümkün olabildiğini vurguladı. Tütün bağımlılığı ile mücadelenin en önemli aşamalarından birisinin, kullananların bırakmaları yönünde desteklenmesi olduğuna dikkat çeken, "İlimizde bu doğrultuda aktif hizmet veren 12 adet sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır" dedi.

Her yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısının arttığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, sigara bırakma poliklinikleri, 2011 yılından beri hizmet vermektedir. 2011 yılından bu yana polikliniklerimize müracaat eden 12 bin 970 kişi sigarayı bıraktığını bildirmiştir. Geçtiğimiz yıl başvuranlardan 460 kişi de sigarayı bırakmıştır. şeklinde konuştu.

ALO 171

Vatandaşların Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak danışmanlık hizmeti alabileceğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz "Bu polikliniklerde sigara bırakma konusunda eğitim almış hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Hekim tarafından, sigara kullanıcısı genel bir sağlık bakış açısıyla değerlendirilerek, bağımlılık düzeyi ortaya konmaktadır. Gerekli tanısal testler, laboratuar ve görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda farmakalojik tedavi düzenlenmekte, gerekli durumlarda davranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz son olarak, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların ve bantların kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olup, olmadığına bakılmaksızın sigara bırakma polikliniklerinde tedavi gören hastalara ücretsiz verildiğini sözlerine ekledi.

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