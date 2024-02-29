Bursa’da 15 yaşındaki çocuk atölyede devrilen kerestelerin altında kaldı

Kaynak: DHA
Bursa’da 15 yaşındaki çocuk atölyede devrilen kerestelerin altında kaldı
Bursa’da mobilya atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğun üzerine keresteler düştü. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya atölyesinde meydana geldi. Suriye uyruklu İyat H., atölyede çalıştığı sırada, kesime hazır hale getirilmek üzere üst üste sıralanan keresteler düştü.

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SOL BACAĞINDA DERİN KESİKLER OLUŞTU

Kerestelerin altında kalarak yaralanan İyat H., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sol bacağında derin kesikler oluşan İyat H.'nin ameliyata alındığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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