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15 yaşındaki Mehmet kansere yenildi

Bursa’da 15 yaşındaki Mehmet Garip Ökten kansere yenildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 07:33
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Bursa’da 15 yaşındaki kanser hastası Mehmet Garip Ökten hayatını kaybetti

15 yaşındaki Mehmet kansere yenildi
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İHA’nın haberine göre, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Fikriye Ökten’in 15 yaşındaki oğulları Mehmet Garip Ökten, yaklaşık 1,5 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrasında gittiği doktorda kemik kanseri hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Tedavisine başlanan ve tedavi sürecinde bacağının birisi de kesilen Mehmet Garip Ökten’in hastalığının kısa sürede vücuduna yayıldığı tespit edildi. 15 yaşındaki Mehmet Garip Ökten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ökten, memleketi olan Mardin’de son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Orhangazi ilçe Başkanı Gökhan Ulusu, bir süre önce Mehmet Garip Ökten’i evinde ziyaret ederek kendisine akülü araba hediye etmişti. AK Parti ilçe başkanı Gökhan Ulusu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mehmet Garip Ökten’in vefatı ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. G

ökhan Ulusu yaptığı paylaşımda, “Olmadı Mehmet Garip. Hikayemiz henüz yeni başlamıştı. Seninle tanıştığımız gün, umut kaplamıştı yüreğimizi. Baharda birlikte gezecektik sokaklarda. Küçücük bedenine kocaman bir yürek sığdırmıştın oysa. Mekanın cennet olsun güzel yürekli çocuk” ifadelerini kullandı.

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