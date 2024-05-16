Bursa’da 5. kattan düşen inşaat işçisi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da 5. kattan düşen inşaat işçisi öldü
Bursa’da 5 katlı binanın dış cephe çalışma yapan işçi, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak’ta 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan Muhammet Gök (36), dengesini kaybederek iskelenin en üst katından aşağıya düştü.

Edinilen bilgiye göre, diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine ihbar ederken, kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri gelerek talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaparken, savcılık incelemesi sonrası Gök'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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