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Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu

Bursa'da, evine gittiği Galip Bayram'ı (54) boğarak öldürüp, bazanın içine çıplak cesedini saklayan K.D. (21), Eskişehir'de yakalandı. Cinayet olay sırasında evde bulunan K.D.'nin arkadaşı E.A.'nın (16) itirafıyla aydınlatıldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:25
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Bursa'da adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu

Adamın çıplak cesedi bazanın içinde bulundu
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DHA ve İHA'nın haberlerine göre, olay, önceki gün Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., arkadaşı E.A. ile Galip Bayram'ın evine gitti. K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü. K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti. 

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı. Gece Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu. 

"ENGEL OLAMADIM"

Polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

E.A.'nın, emniyetteki ifadesinde; K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi. 

E.A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri, K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'e kaçtığını tespit eden ekipler, K.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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