Bursa'da akaryakıt istasyonunda hırsızlık: Kameralar olayı kaydetti

Kaynak: İHA
Bursa'da akaryakıt istasyonunda hırsızlık: Kameralar olayı kaydetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet Han K. isimli şüpheli, istasyonun market bölümünde çalışanların dikkatinin dağıldığı bir anı fırsat bilerek kasaya yöneldi. Yaklaşık 9 bin lira tutarındaki parayı çalan hırsızın eylemi, güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda zanlı Ahmet Han K. gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklanan zanlı, Bursa Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

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