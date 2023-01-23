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Vay maganda vay. Alkol alıp vincin tepesine çıkıp ateş etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. "Hani yok mu alkış diyerek" dediği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis harekete geçti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:28
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Bursa'da alkol alıp vincin tepesine çıkıp ateş etti. Vay maganda vay.

Vay maganda vay. Alkol alıp vincin tepesine çıkıp ateş etti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki  Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında tam bir magandalık olayına sahne oldu. Birçok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, çevredeki "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.
Şarjörü boşaltığında "Hani yok mu alkış?" diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o bölgede olan bir vatandaş, yaşanan bu dehşete düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Olaya ilgili gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi.

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