Bursa'da alkollü sürücü, aracıyla dereye uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da alkollü sürücü, aracıyla dereye uçtu

Bursa'da 70 yaşındaki alkollü sürücü, araç hakimiyetini kaybedince dereye uçtu. Sürücü, itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Bursa merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. (70), 16 LAH 60 plakalı aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı.

Yoldan çıkan kamyonet, dönel kavşağı aşarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Kazayda yaralanan Mustafa E., itfaiye yardımıyla dereden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Mustafa E.'nin 2.14 promil alkollü olduğu öğrenilirken, 9 bin 267 lira ceza yazıldı. Ehliyetine ise 6 ay el konuldu.

Bursa'da alkollü sürücü, aracıyla dereye uçtu

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