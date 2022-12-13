13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  •  Bursa’da araç park kavgasında silahlar konuştu 1 kişi yaralandı

 Bursa’da araç park kavgasında silahlar konuştu 1 kişi yaralandı

 Bursa’da araç park meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar çekildi, 1 kişi ayağından vurularak yaralandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:59
Takip Et

 Bursa’da araç park kavgasında silahlar konuştu 1 kişi yaralandı

 Bursa’da araç park kavgasında silahlar konuştu 1 kişi yaralandı
+
Aa
-

Bursa'daki olay Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli veya şüpheliler ile Adem A. (62) ve Orhan B. (55) arasından araç park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Adem A. ve Orhan B. ile şüpheliler kavga etmeye başladı.

Şüpheli veya şüpheliler yanlarında getirdiği tabanca ile Orhan B.’yi ayağından vururken Adem A.’yıda darp ederek bölgeden uzaklaştılar. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.