Bursa'da asfalt çalışmaları başladı

Başkan Tayır, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tayır: "Belediyemizin imkanlarıyla ilçemizde yaşam konforunu artırma ve güzelleştirme hedefimize devam ediyoruz. Yazın toz, kışın çamur nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Hayırlı olsun." dedi.

Fen İşleri ekipleri, asfaltlama öncesi yolda zemini düzenlemek ve altyapıyı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Hazırlıkların kısa sürede tamamlanmasının ardından sıcak asfalt dökümüne başlanacağı bildirildi.

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Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri modern ve konforlu yollara kavuşacak. Mahalle sakinleri, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.