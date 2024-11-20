Bursa'da asfalt çalışmaları başladı

Kaynak: İHA
Bursa'da asfalt çalışmaları başladı

Bursa'da Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın talimatlarıyla, ilçedeki Osman Üstün Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Başkan Tayır, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tayır: "Belediyemizin imkanlarıyla ilçemizde yaşam konforunu artırma ve güzelleştirme hedefimize devam ediyoruz. Yazın toz, kışın çamur nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Hayırlı olsun." dedi.

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Fen İşleri ekipleri, asfaltlama öncesi yolda zemini düzenlemek ve altyapıyı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Hazırlıkların kısa sürede tamamlanmasının ardından sıcak asfalt dökümüne başlanacağı bildirildi.

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Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri modern ve konforlu yollara kavuşacak. Mahalle sakinleri, ekiplerin hızlı ve özverili çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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