Bursa'da bir otomobil site duvarı ve ağaca çarptı

Kaynak: DHA
Bursa'da bir otomobil site duvarı ve ağaca çarptı
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil, site duvarı ile yol kenarındaki ağaca çarpıp yan yattı. Otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, 16 CLC 94 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen Metin Acar, bilinmeyen bir sebeple aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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OTOMOBİL 50 METRE SÜRÜKLENEREK ZOR DURDU

Kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin duvarı ile yol kenarındaki ağaca hızla çarptı. Yan yatarak savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek zor dururken otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metin Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Öte yandan, kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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