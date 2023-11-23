Bursa’da bir tesiste yangın çıktı

Bursa’da sünger imalat ve depolama tesisinde çıkan yangını 20 itfaiye ekibi yangını güçlükle söndürdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İlk müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alınan yangın basınçlı tüp tank patlaması ile tekrardan ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı" dedi.

Yangın Merkez, Osmangazi ilçesi Armutköy Terminal Caddesi üzerinde bir sünger imalat ve depolama tesisinde çıktı. Çalışanlar yangına müdahale etmeye kalksa da hızla büyüyen alevlere karşı başarılı olamadı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 20 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonrası kontrol altına alınırken, tesisin büyük bir bölümü ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Osmangazi Armutköy Mahallemizde bulunan sünger imalat ve depolama yerinde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerimiz 20 araç ile birlikte anında müdahale etmiştir. İlk müdahaleler sonucu kısmen kontrol altına alınan yangın basınçlı tüp tank patlaması ile tekrardan ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Firma sahiplerimize büyük geçmiş olsun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, alevler kameraya saniye saniye yansıdı.