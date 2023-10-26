Bursa’da cip ile yolcu minibüsü çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cipin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Bursa’da cip ile yolcu minibüsü çarpıştı, çok sayıda yaralı var

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Olay bugün saat 9 sularında Hamzabey Mahallesi girişinde meydana geldi. Mahalleden aldığı yolcuları ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan Necati Kahraman (67) yönetimindeki 16 ACB 917 plakalı minibüse, karşı yönden gelen Mehmet Furkan Doğan'ın (30) kullandığı 16 KEN 65 plakalı cip çarptı.

Çevredikerlin ihbarın üzerine olay üzerine olay yerine çok sayıdaq sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Cansu Bodur (25), Sena Civanlar (20), Ali Göçen (85), Recep Öztürk (59), Orhan Kesen (57), Elif U. (16), Ozan Kuru (23), Mihriye Kesen (58) ve Ebrar İ. (14) yaralandı.

Yaralan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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