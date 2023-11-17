Bursa'da dalgın kurye dev gibi havuzun içine düştü

Bursa'da bir kurye, kargo vermeye girdiği sitedeki havuzu fark etmeyip içine düştü. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Bursa'da dalgın kurye dev gibi havuzun içine düştü

Bursa'da bir kargo çalışanın ürün teslim etmek için girdiği sitenin havuzuna düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ürünü alıcısına teslim etmek için lüks siteye giren bir kurye binaya gitmek için yolu kullanmayıp kestirmeden gitmeyi tercih etti.

HAVUZU FARK ETMEDİ İÇİNE DÜŞTÜ

Ancak yol üzerindeki havuzu görmeyen kurye, bir anda suya düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntüsünü gizleyemedi.

KAMERALARA YANSIDI

Kuryenin havuza düştüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kuryenin dalgın bir halde yürüdüğü, havuza düştüğü ve havuzdan çıkmak için çırpındığı görülüyor.

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