Bursa'da tır devrildi: 1 yaralı

Bursa'da meydana gelen kazada, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bursa-Yenişehir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 16 ZC 343 plakalı tır yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.



(Kaynak: İHA)