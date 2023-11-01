Bursa'da doktora uygulanan şiddete kınama

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu'ndan doktora uygulanan şiddete kınama geldi.

KAYNAK: İHA
Bursa'da doktora uygulanan şiddete kınama

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, bir bildiri yayınlayarak, Bursa Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakının doktora uyguladığı şiddeti kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sağlıkta şiddet, hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gerekmektedir. Öncelikle son olarak Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen, Dr. Nihan ALKIŞ hanımefendinin bir hasta yakını tarafından maruz kaldığı şiddeti, hekimlikten öte sadece insani duygusu olan her birey gibi bizler de kınıyoruz. Sağlıkta şiddet konusunun, maalesef günlük rutin haberler arasında yer almaya başladığına üzülerek şahit oluyoruz. Gerek bir takım diziler ve sosyal medya platformlarından olayın alışılması tarzda yansıtılmasını ve sağlıkçıya şiddete özendirilmesini doğru bulmuyoruz.

Şiddet, mesleki vasıftan öte, insanlık suçu sayılmalıdır. Bu suçlar en ağır şekilde cezalandırılmalı, hiçbir şekilde iyi hal ya da başka adlarla indirim yapılmamalıdır. Sağlık hizmeti sunucusu çalışanların şiddete uğramasının, sağlık hizmetlerini sekteye uğratacağı aşikârdır. Sağlık çalışanlarının moral motivasyonunun yüksek olması kaliteli ve üst düzey bir sağlık hizmeti verilmesinin temel şartıdır.

Sağlık sistemimizdeki bir takım uygulama eksiklikleri ve hataların sorumluluk ve yükünün tamamen sağlık çalışanlarına mal edilmesini kabul etmiyoruz. Sevgili halkımızı sağduyulu davranmaya, sayın yöneticilerimizi de hiçbir kaygı ve beklenti düşünmeksizin etkin yasalar çıkartıp sıkı ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya, uygulatmaya davet ediyoruz.Tüm meslektaşlarımızla birlikte sağlıkta şiddete karşı mücadelede dayanışma içinde olacağız.”

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