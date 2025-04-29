Bursa’da düğün konvoyuna ceza yağdı

Kaynak: İHA
Bursa’da düğün konvoyuna ceza yağdı

Bursa’da düğün konvoyu trafik akışını engelleyen 6 ayrı araca ceza kesildi.

Bursa'da düğün konvoyu nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Bursa Asfaltı Tepederbent mevkisinde, Bursa istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı yönünde gelen ihbar üzerine, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde trafiği aksattığı ve tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 araç sürücüsüne, toplam 35.146 TL tutarında trafik idari para cezası uyguladı.

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