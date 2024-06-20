Bursa'da eski yapım bomba böyle imha edildi

Jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arazide eski bir bomba buldu. Bomba etrafında geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bomba imha uzmanlarını çağırdı. İmha uzmanlarınca kontrollü bir şekilde patlatılan bomba, bölgede paniğe neden oldu. Patlama sonucu oluşan gürültü ise çevredekiler tarafından duyuldu.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Jandarma, bombanın kaynağı ve ne zaman bırakıldığına dair soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre: Bomba, tarlada çalışan bir vatandaş tarafından fark edildi. Vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek bombayı incelemeye aldı.

Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda: Bombanın eski yapım olduğu ve uzun süredir arazide bulunduğu belirlendi. Bomba, kontrollü bir şekilde imha edilerek bölgedeki tehlike ortadan kaldırıldı.