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Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da bir kamyon önünde dönüş yapan otomobile çarptı.  Otomobil ise kepçe operatörüne çarparak ölümüne neden oldu.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:46
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Bursa’da feci kaza. Kepçe operatörü Ahmet Çelik hayatını kaybetti

Bursa’da feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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İHA’nın haberine göre olay saat 09.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu üzerinde Yeniköy yolu ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hakkı Taban (50) idaresindeki 45 AFM 670 plakalı dinamit yüklü bir kamyon Orhangazi’den İznik istikametine doğru seyir halindeyken, önünde Yeniköy kavşağında dönüş yapmak isteyen Nuri Demir (48) idaresindeki 16 VZ 833 plakalı otomobile çarptı.

KEPÇE OPERATÖRÜNE ÇARPTI

Kamyonun çarpması ile savrulan otomobil bu esnada yol kenarında park halinde olan bir kepçenin yanında duran kepçe operatörü Ahmet Çelik’e (53) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kepçe operatörü Çelik ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet Çelik, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YENİ EMEKLİ OLMUŞ

Ahmet Çelik’in daha önce Orhangazi Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak çalıştığı ve bir süre önce emekli olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü Nuri Demir ve yanında bulunan Sevdiye Demir (33) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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