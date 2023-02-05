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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 5 yaralı

Bursa’da bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 15:15
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Bursa’da feci kaza: Otomobil bariyerlere saplandı

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 5 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Aracın motor kısmını aşan bariyer arka kapıdan çıkarken, kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi Mudanya geliş istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 MA 9580 plakalı otomobil Osmangazi istikametinde ilerlediği sırada yol ayrımına girerken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle bariyer aracın motor kısmını aşıp arka kapıdan çıktı. Feci kazayı gören çevredekiler yardıma koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aynı aileden 5 kişiyi mahsur kaldığı araçtan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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