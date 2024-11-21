Bursa'da fırtına insanları adeta uçurdu. Kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da fırtına insanları adeta uçurdu. Kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı

Bursa'da dün geceden beri etkili olan şiddetli fırtına şehirde hayatı adeta felç etti. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen insanlar ve okula gitmek isteyen çocuklar fırtınanın etkisiyle adeta uçtu.

Bursa'da dün gece başlayan ve 50 kilometre hızla etkili olan lodosun bugün öğle saatlerinde 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

aw333287-01.jpg

Bu akşama kadar devam etmesi beklenen fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar lodos sebebiyle yürümekte güçlük çekti.

aw333287-04.jpg

Küçük bir kız çocuğu annesine ve trafik ışıklarının direklerine tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Özellikle kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadılar. Bir çocuk ise annesinin elini bırakınca yere düştü.

Kentin üst kesimlerinde bir çok noktada reklam tabelası yıkıldı, ağaçların dalları kırıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar simitçi arabası ise devrilerek hasar gördü.

aw333287-09.jpg

Mollaarap Mahallesi'nde çatı parçaları sokağa uçtu. Alemdar Mahallesi'nde kırılan ağaç yola devrildi. Temizlik görevlileri ise kırılan ağaç dalları ile uçan yaprakları temizleyerek mazgallarda muhtemel yağış sonrası sel yaşanmaması için tedbir aldılar.

aw333287-10.jpg

İtfaiye ekipleri gece boyunca ve sabah saatlerinde bir çok noktada tehlike oluşturan çatı parçası, reklam tabelasına müdahale etti

aw333287-11.jpg

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün de etkili olacağını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.

aw333287-12.jpg

Son Haberler
Kore karlar altında sıra dışı seyahat deneyimi sunuyor
Kore karlar altında sıra dışı seyahat deneyimi sunuyor
Yenidoğan Çetesi'nin laciverti: Para odaklı sürücü kursları!
Yenidoğan Çetesi'nin laciverti: Para odaklı sürücü kursları!
İstanbul'da deniz taştı deniz anaları karaya vurdu
İstanbul'da deniz taştı deniz anaları karaya vurdu
Pırlanta alacaklar dikkat! Doğal ve laboratuvar pırlantaları arasındaki farklar açıklandı
Pırlanta alacaklar dikkat! Doğal ve laboratuvar pırlantaları arasındaki farklar açıklandı
Gümüşhane’de boru yüklü TIR duvara çarparak devrildi
Gümüşhane’de boru yüklü TIR duvara çarparak devrildi