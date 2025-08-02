Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Tuğba Akpınar’ın kullandığı otomobil ile İ.S’nin idaresindeki ticari araç, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Tuğba Akpınar ve kardeşi Seda Akpınar, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Akpınar idaresindeki 16 BGM 213 plakalı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki 16 BHS 56 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Tuğba Akpınar ile yanında bulunan kardeşi Seda Akpınar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrolde Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan diğer sürücü İsmail Sevinç, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Akpınar kardeşlerin cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

Bursa’da gece yarısı facia! İki kardeş araçta sıkıştı

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