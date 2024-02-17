Bursa'da iki aile palalarla birbirine girdi

Kaynak: İHA
Bursa'da iki aile palalarla birbirine girdi
Bursa'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada palalar havada uçuştu.

Bursa'nın merkez Osmangazi Mahallesi Küplüpınar Mahallesi'nde iki aile arasında büyük bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Taraflar yanlarında getirdiği palalar ile birbirlerine saldırırken, kavganın büyüklüğü nedeniyle mahalleli panik yaşadı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Taraflardan biri diğer tarafın aracına ve evine zarar verirken olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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