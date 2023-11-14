Bursa'da Iraklı IŞİD bombacısı yakalandı

İHA'nın haberine göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışları sonucu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında örgüt içerisinde EYP (El yapımı patlayıcı) imalatında görev alan, para dağıtım faaliyetinde bulunan, yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden ve savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların bulunduğu Irak uyruklu 5 kişi yakalandı.

Bursa, Ankara ve Mersin illerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Operasyon anları da kameraya saniye saniye yansıdı.