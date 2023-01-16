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Kaçak kazı yaparken yakalandılar

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 01:55
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Bursa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Kaçak kazı yaparken yakalandılar
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin baraj bölgesindeki ormanlık alanda define aramak amacıyla kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler S.A., R.A. ve İ.B.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 2 maden arama dedektörü, 1 derinlik ölçme radarı ve çeşitli aletler ele geçirdi.

Ekipler gözaltına aldıkları şüphelileri jandarmaya götürdü. (AA)

 

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