Bursa’da kan donduran olayda flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da kan donduran olayda flaş gelişme

Bursa'da, iki çocuk arasında çıkan tartışmada 16 yaşındaki H.B. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. 15 yaşındaki şüpheli Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç. ile H.B. bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı ve tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan Y.Ç. karakola giderek teslim oldu. H.B., Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Y.Ç. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyo

Son Haberler
Bir taşla iki kuş vurmak deyimi ne anlama geliyor?
Bir taşla iki kuş vurmak deyimi ne anlama geliyor?
Kars'ta inek sütünden yapılan peyniri coğrafi işaretle tescillendi
Kars'ta inek sütünden yapılan peyniri coğrafi işaretle tescillendi
Petrolde tehlike çanları çalıyor. İsrail'den misilleme gelirse bakın kaç dolar artacak
Petrolde tehlike çanları çalıyor. İsrail'den misilleme gelirse bakın kaç dolar artacak
Fenerbahçe’nin beraberliği sonrası Mourinho’ya tepkiler var: Tadic’ten vazgeçmesi gerek
Fenerbahçe’nin beraberliği sonrası Mourinho’ya tepkiler var: Tadic’ten vazgeçmesi gerek
Dünya Bankası ülkelerdeki iş ve yatırım ortamına ilişkin rapor
Dünya Bankası ülkelerdeki iş ve yatırım ortamına ilişkin rapor