Bursa’da kan donduran olayda flaş gelişme

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç. ile H.B. bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı ve tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan Y.Ç. karakola giderek teslim oldu. H.B., Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Y.Ç. ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyo