Bursa’da kaza! Motosikletli sürücü şoka girdi: Ekipler dakikalarca ikna edemedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da kaza! Motosikletli sürücü şoka girdi: Ekipler dakikalarca ikna edemedi

Bursa İnegöl’de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Başından darbe alan yaralı şoka girdi. Polis ve 112 ekipleri yaralı E.O’ya acil servise götürmek için dakikalarca dil döktü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Şoka giren yaralı, parçalanan bisikletini bırakmamak için ambulansa binmek istemeyince, polis ve 112 ekipleri dakikalarca dil döktü.

Kaza İnegöl OSB Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Samet Y. (28) yönetimindeki 34 BKS 425 plakalı otomobil, caddeye aniden çıkan Erdal O. (48) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Başından darbe alan yaralı şoka girdi.

Bisikletini bırakmadı

Kanlar içindeki yaralı, parçalanan elektrikli bisikletini toplamaya çalışırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerine de hastaneye gitmemek için direndi. Yaralı Erdal O. bisikletini bırakmazken, polis ve 112 ekipleri yaralıyı acil servise götürmek için dakikalarca dil döktüler. Yaralı, yaklaşık 15 dakika süren ikna sonucu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da kaza! Motosikletli sürücü şoka girdi: Ekipler dakikalarca ikna edemedi

Bursa’da kaza! Motosikletli sürücü şoka girdi: Ekipler dakikalarca ikna edemedi

Bursa’da kaza! Motosikletli sürücü şoka girdi: Ekipler dakikalarca ikna edemedi

Bursa’da kaza! Motosikletli sürücü şoka girdi: Ekipler dakikalarca ikna edemedi

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